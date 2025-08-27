気象庁は２７日午後２時に新潟県に竜巻注意情報を発表、下越で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表した。同庁は空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動して安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意が必要としている。