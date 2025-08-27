九州電力川内原発の（左から）1号機、2号機＝2024年6月、鹿児島県薩摩川内市九州電力川内原発1、2号機（鹿児島県薩摩川内市）が新規制基準に適合するとの判断は火山リスクの検討が不十分だとして、住民らが原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁（松田典浩裁判長）は27日、2019年の一審福岡地裁判決に続き、請求を退けた。新規制基準下での設置許可の適法性に関する訴訟で初めての高裁