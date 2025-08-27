タイの首都バンコクのスラム街で生まれたオーケストラによる演奏会が１０月、都内や大阪などで開かれる。来日するのは中学生や高校生で、企画したＮＰＯの関係者は「偏見や差別の中で育ちながらも、音楽を通じて自らの道を切り開く姿をみてほしい」と話す。バンコク最大級のスラム街・クロントイ地区を拠点とする「イマヌエルオーケストラ」は、ノルウェーの宣教師が２０００年に同地区の教会で開いた無料の音楽教室がきっかけ