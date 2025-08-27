カモちも(@kamochimoq)さんの会社に、自分勝手な中途社員・Tさんが入社。カモちもさんは簡単な書類作成を指示しますが、Tさんが提出したのは先輩社員の書類の丸写しです。現場に配属後、今度は無断で姿を消してしまい…。あまりにひどい勤務態度に、ついに上司が警告を出します。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『やっかいな中途社員』をどうぞごらんください。