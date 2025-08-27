輝くブロンドヘア女優の池上季実子(66)がインスタグラムを更新。オフショットを公開し反響を呼んでいる。「TRASHMASTERSの『そぞろの民』の千穐楽を観劇」とつづり、劇団の公演へ行ったことを報告。ブロンドヘアが輝く近影を披露した。「『廃墟』との2本立てだったのに、あいにく時間が合わず『そぞろの民』しか観劇出来ず残念！」と続け「流石中津瑠作品！深い深い！刺さる刺さる！…」と、作品の内容について熱く語った