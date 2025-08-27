俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(8月29日公開)が、9月17日から26日まで韓国・釜山で開催される第30回釜山国際映画祭のミッドナイト・パッション部門へ出品されることが明らかになった。『８番出口』が第30回釜山国際映画祭へ出品されることが明らかに『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化し