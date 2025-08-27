2025年（1-7月）「建設資材販売業」の倒産調査木材や鉄鋼製品などの建材販売業の倒産が、ジワリと増えてきた。2025年1-7月の倒産は93件で、前年同期（75件）から2割（24.0％）増加した。2年連続の増加で、コロナ禍の資金繰り支援策で倒産が抑制された2021-2023年同期に比べると約2倍のハイペースをたどっている。負債額では10億円以上は3件にとどまり、1億円未満が70件（構成比75.2％）と、小・零細企業が多いのが特徴だ。都