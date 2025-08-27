「この喫煙所は神！」「プルーム、やりやがる！」西日本最大級の野外音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025（ワイバン）」が、2025年8月22日（金）から3日間、山口きらら博記念公園（山口県山口市）で開催された。真夏の太陽が照りつけるなか、会場には熱気あふれるパフォーマンスと観客の声援が響き渡った。そんななか、愛煙家のオアシスとして拍手喝采を受けたのが「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」である。今回は、喫煙者の