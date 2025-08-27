今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）は秋初戦に予定しているセントライト記念（9月15日、中山）で、戸崎と新コンビを組むことが決まった。27日、サンデーレーシングが発表した。春のクラシックはモレイラとのコンビで皐月賞を勝ち、前走のダービー（6着）はレーンが騎乗していた。