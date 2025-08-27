お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気（39歳）が、8月26日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。南海キャンディーズ・山里亮太、三四郎・小宮浩信と出演していた「ひねくれ3」を振り返り「あの人たちは陰湿なんですよ」と語った。ハライチ・岩井勇気が番組のゲストとして登場し、2019年に放送された「ひねくれ3」という番組に、南海キャンディーズ・山里亮太、三四郎・小宮浩信