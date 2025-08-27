◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝８月２７日、札幌競馬場２２年の皐月賞馬ジオグリフの全弟という血統馬で、６月２９日の福島で新馬勝ちしたロスパレドネス（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）が、１週前追い切りを行った。８月２３日に札幌入りして、この日はダートコース単走で迫力のある脚さばきを見せた。太田助手は「うまく輸送をこなしてくれたみたい