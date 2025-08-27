独立リーグ・ルートインＢＣリーグは、２５日に行われた同リーグの代表者会議において、千葉スカイセイラーズの本加盟を承認し、２０２６年のリーグ戦から参入することが決定したことを発表した。株式会社千葉県民球団の杉山慎代表取締役社長は「千葉の皆さまと共に歩む地域密着型の球団として、子供たちに夢を与え、地元に活力をもたらす存在を目指してまいります。また、地域の皆さまに愛され、誇りに思っていただける球団を