タレントの山口もえ（48）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿のオフショットを披露した。山口は「せ、せ、背中がせくすぃーなワンピース本番中背中がまったく映らなかったので載せてみたよ。笑」とつづり、肩甲骨あたりまで大胆に開いた黒のワンピースを着て、カメラを見る“振り返りショット”を披露。他にも、衣装を正面から写して、カメラ近づいた様子のなどをアップし、後ろ姿とのギャップが際立つオ