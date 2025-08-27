野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）8月27日の放送は、脳科学者の中野信子氏が出演し、無差別殺人する人の脳はどうなっているのか？解説した。 野村邦丸（パーソナリティ）「神戸市中央区のマンションで20日夜、住人の女性が殺害されました。この事件で女性の勤務先をうろつく男がいたことが捜査関係者の取材でわかりまし