ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「マッシュルームチーズバーガーポルチーニクリームソース」と「マッシュルームチーズバーガートリュフデミグラスソース」が期間限定で登場！秋の定番バーガーが、2025年は世界三大きのこソースで深みが倍増しています☆ フレッシュネスバーガー「マッシュルームチーズバーガーポルチーニクリームソース／マッシュルームチーズバーガートリュフデミグラスソース