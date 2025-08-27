鹿児島新港沖の海上で今月24日に見つかった身元不明の男性は、台風による大雨の日から行方が分からなくなっていた鹿児島市の男性とわかりました。 鹿児島海上保安部によりますと、鹿児島新港の海上で今月24日、男性が浮いているのが見つかりその後、死亡が確認されました。海保で身元の特定を進めていましたが、DNA鑑定の結果、亡くなったのは鹿児島市伊敷5丁目の無職・田中留男さん（63）と判明しました。 田中さんは台風12号が