東京地検特捜部が詐欺容疑で日本維新の会の石井章参院議員の事務所など関係先の捜索に入ったことを受け、中司幹事長は２７日、国会内で記者団に「事実であればあってはならないことだ。こうした事態を招き、おわび申し上げたい」と述べ、陳謝した。石井氏とは連絡が取れていないといい、中司氏は「事実関係を党としても把握し、しかるべき対応をしたい。捜査には党としても全面的に協力したい」と語った。