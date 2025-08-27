（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は25日、日本から輸入された胃腸薬「太田胃散」の一部ロットを回収対象にしたと発表した。外箱の主成分表示に誤りがあったため。37ロット、計41万個が対象となる。台湾の販売代理店、幼祥実業（台北市）は27日、取材に対し、外箱は同社が印刷したもので、成分の日本語表示に誤りがあったと説明した。対象となるのは75グラム入り、140グラム入り、210グラム入りの製品。同署の担当