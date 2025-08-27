中国の次世代オペレーティングシステム（OS）「銀河麒麟V11」は8月26日、北京で開かれた2025年中国OS産業大会でリリースされました。このシステムには新たに開発された「磐石・科学基礎大モデル」が導入され、ユーザーエクスペリエンス、安全性、関連要素の豊さがより良くなっています。初の関連要素が豊富な国産OSとして、銀河麒麟の成熟度は中国国内で最先端のもので、国産主流のCPU、GPU、カードとの対応を実現させ、完備された