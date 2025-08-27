2025年12月7日に35周年を迎える屋内型テーマパーク「サンリオピューロランド」アニバーサリーに先立ち、期間限定イベント「Sanrio Puroland 35th Anniversary（サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー）」が開催されます☆ サンリオピューロランド「Sanrio Puroland 35th Anniversary（サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー）」  開催期間：2025年12月5日（金）〜2026年12