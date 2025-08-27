27日午後2時、新潟地方気象台は、新潟県下越で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表しました。気象台によりますと、新潟空港沖の海上で発生したとみられるということです。発表内容は以下の通りです。下越で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。下越は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑