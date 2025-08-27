ファーマフーズは３日ぶり反発。この日昼ごろ、農業・食品産業技術総合研究機構の生物系特定産業技術研究支援センターが公募する「令和７年度オープンイノベーション研究・実用化推進事業」に応募し、「気象変動に対して高品質な米作りを持続可能にする新たなバイオスティミュラント製剤の構築と社会実装」のテーマが採択されたと発表した。伊藤忠商事傘下の伊藤忠食糧、東京大学と連携し、