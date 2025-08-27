9月26日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて公開される映画『ブライアン・エプスタイン 世界最高のバンドを育てた男』の新場面写真が公開された。 参考：『ミニオンズ』は小ネタが分かるとさらに面白い！ニクソンからザ・ビートルズまで 本作は、ビートルズを見出して世界的な成功へと導いた、“5人目のビートルズ”とも言われるマネージャー、ブライアン・エプスタインの波乱に満ちた32年の