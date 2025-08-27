ゼンショーホールディングスが５日ぶりに反発。大和証券は２６日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を１万円から１万１０００円に引き上げた。第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比８．７％減の１５７億５４００万円だったが、予算は上回った模様と指摘。減益要因は国内すき家だが、グローバル中食（海外テイクアウト寿司）、国内はま寿司が