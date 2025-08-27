７月の参院選比例選で自民党候補に投票する見返りに、従業員に現金を渡す約束をしたとして、パチンコ店運営会社「デルパラ」（東京都港区）の社長ら幹部６人が逮捕された事件で、同社幹部が報酬の支払い手順を記したメモを全店長に送り、従業員に周知を図っていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は従業員２５０人以上が約束に応じて投票していたとみて、従業員についても被買収の容疑で立件する方針。摘発人数は平