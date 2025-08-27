大阪チタニウムテクノロジーズ、東邦チタニウムなどが揃って動兆著しい展開。両銘柄ともに７月下旬を境に急速に上値指向を強めている。きょうは大阪チタが一時６％を超える上昇で２１０３円まで上値を伸ばしたほか、邦チタも４％近く水準を切り上げ１６４３円まで買われた。市場では「前週、米ボーイング＜BA＞が中国向けに最大５００機の航空機販売契約で最終合意が近いと報じられるなど航空機需要の回復に期待が膨