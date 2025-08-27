宮内庁は２７日、天皇ご一家が今月上旬に静岡県下田市の須崎御用邸で静養された際の写真を公開した。公開された写真は計６枚で、海水浴を楽しんだ後、御用邸内の三井浜で３人並んで記念写真に納まったものや、両陛下や長女愛子さまが散策中に撮られた風光明媚（めいび）な下田の自然などがある。天皇陛下がシュノーケリング中にクロホシイシモチを防水カメラで撮影された水中写真もある。同御用邸の滞在は２０１９年以来６