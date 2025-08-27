ＮＯＫが続伸し年初来高値を更新した。ＳＢＩ証券が２６日、ＮＯＫの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は２４００円から３１００円に増額修正している。シール事業に関して自動車向けは原単価の高いＨＥＶ（ハイブリッド車）向けが増大し、中国では非日系顧客で拡販が進展するなど高収益性を維持していると指摘。車載向けＦＰＣ（フレキシブルプリント基板）も底打ちを予想する。同証券は２７年３月期