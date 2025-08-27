知人男性から現金をだまし取ったとして、警視庁大井署は２７日、お笑いタレント・なかやまきんに君の個人事務所の元スタッフで、住所・職業不詳の男（５１）を詐欺容疑で再逮捕した。同署幹部によると、男は昨年２〜５月、知人のイベント関連会社役員の男性に「韓国から服を仕入れて売れば絶対に儲かる。利子を上乗せするから金を貸してほしい」などとうそを言って、現金８５０万円を詐取した疑い。容疑を否認しているという。