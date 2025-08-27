天皇ご一家が、今月、須崎御用邸で静養された際のプライベートな写真が公開されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは今月、6年ぶりに静岡県下田市の須崎御用邸で静養されました。宮内庁はご静養中の6枚の写真を公開。こちらは天皇ご一家が御用邸近くの三井浜で海水浴を終えられたあと撮影されたもので、髪も少しぬれているようです。一方、両陛下お二人の写真は展望台で撮られたもので、皇后さまが双眼鏡を持たれているのが分かりま