株式会社ニコンは8月27日（水）、ミラーレスカメラ「Z6III」の最新ファームウェアVer.2.00を公開した。2024年7月の発売以来、初の大型アップデートとしており、被写体検出の「鳥」モードや来歴記録機能、オートキャプチャー機能の追加などが盛り込まれている。 上位モデルのZ9やZ8でも採用されている、被写体検出「鳥」モードが新たに加わった。飛翔中の鳥に対しても高精度で追尾し