大丸エナウィン [東証Ｓ] が8月27日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の13円→14円(前年同期は13円)に増額し、年間配当は28円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、公共性の高い業種として、株主の皆様への配当を継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。 この方針のもと、近年の業績等を総合的に踏まえ、配当性向の向上と株主還元の充実を図