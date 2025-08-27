お笑いタレント千原せいじ（55）がパーソナリティーを務めるKBS京都ラジオ「大雲・せいじの坊僧ラジオ」は27日までに番組公式サイトを更新。今月31日をもって番組を終了すると発表した。番組公式サイトで「日頃は「大雲・せいじの坊僧ラジオ」を、ラジオ・YouTubeでお聴き頂きましてありがとうございます。さて、この度、急ではありますが、「大雲・せいじの坊僧ラジオ」を8月31日の放送を持ちまして、終了することになりまし