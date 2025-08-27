SNSで知り合い好意を持たせた熊本県内の男子高校生から、およそ17万円をだまし取った疑いで宮城県の女が逮捕されました。被害額は130万円にのぼるとみられています。逮捕されたのは、宮城県仙台市の無職 岸田瑠那容疑者(29)です。 警察によりますと、岸田容疑者は熊本県内の17歳の男子高校生とSNSで知り合って自分に好意を持たせ、夫と名乗る男と共謀して「不倫の示談金が必要、送金が確認できない」などとだまし、3回にわたっ