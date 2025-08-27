【モデルプレス＝2025/08/27】クリエイターのしなこが26日、自身のInstagramを更新。突然目が腫れてしまったことを明かし、心配の声が相次いでいる。【写真】しなこ「突然目がこうなってしまって」腫れ上がった目に心配の声◆しなこ、腫れた目の状況を報告しなこは「突然目がこうなってしまって明後日アリーナツアーを控えているのですがどうしたら一刻も早く晴れが引くか教えてくださいお姉さま（原文ママ）」とコメントし、下ま