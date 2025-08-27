天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが今月、静岡県の須崎御用邸で静養された際の写真が初めて公開されました。ラッシュガード姿で海水浴を終えられた天皇ご一家。陛下や愛子さまの髪が濡れている様子もうかがえます。ご一家が今月1日から6年ぶりに須崎御用邸で静養された際の写真が公開されました。敷地内の「三井浜」と呼ばれるビーチで陛下がシュノーケリング中に防水カメラで収められた魚の姿や、見晴らしの良い場所から皇后さまが