日本バレーボール協会は26日、都内で“バレともフェスタ 〜男子日本代表大集合SP！2025夏〜”を開催。世界バレーに向け都内で合宿を行っていた男子日本代表のキャプテン・石川祐希（29）、山本智大（30）、小野寺大志（29）、小川智大（29）、宮浦健人（26）、郄橋藍（23）が登壇し、会場に集まったファンとクイズ大会やハイタッチ会で交流した。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバ