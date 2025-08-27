ふんわり淡色のアイテムは、着こなしにそっと上品なムードを添えてくれる存在。今回は【しまむら】で@chii_150cmさんが見つけた、“主役”として活躍してくれそうな淡色トップスを紹介します。高見え感がありつつ、合わせるだけで旬の雰囲気が漂うアイテムです。おしゃれな着こなしもぜひ参考にしてみて。 繊細レースデザインで女性らしさ引き立つ 【しまむら】「エリツキカギバリカーデ」\1,639（税込