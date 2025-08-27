“中国のハワイ”と呼ばれる海南島で24日、台風13号により建物の破損や洪水などの被害が相次いだ。台風13号はベトナムにも直撃し、3人が死亡、10人以上がケガするなどの被害が出ている。大雨と強風で高級リゾートが一夜にして一変8月24日、台風13号が接近したのは中国のハワイと呼ばれる海南島だ。ホテルのロビーでは、強風が打ちつける扉をスタッフが懸命に押さえていたが、耐えられず窓が破損。風に飛ばされた紙が舞い上がり、ロ