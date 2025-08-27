元テレビ東京の森香澄が２６日、ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」で、ＳＮＳで言われる強烈な容姿悪口を明かし、それを聞いた出演者から「酷すぎる」などの声が上がった。今回は森、あのちゃん、村重杏奈の３人によるＳＮＳにまつわる座談会を放送。心無い悪口なども送られてくることが多いといい、森に「ヒザが唐揚げみたい」という驚きの書き込みが。森は「ちょっとミニスカートをはくと、多分、ミニスカ