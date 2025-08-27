「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースが３連勝でナ・リーグ西地区首位の座をがっちりキープ。大谷翔平投手は六回の第４打席で時速１７９キロの右前適時打を放つなど、４打数１安打１打点で勝利に貢献した。１点リードの六回、スミスのソロ本塁打、代打・ロハスの中越え２点二塁打で３点を追加し、なおも２死二塁の状況で打席に入った大谷。浮いた変化球をきれいに捉えると、打球速度１７９キロで一