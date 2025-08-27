リヴァプールの神童リオ・ングモハが、プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド戦で劇的な決勝ゴールを決め、世界にその名を轟かせた。16歳361日でのゴールは、ウェイン・ルーニー氏に次ぐプレミアリーグ史上4番目の年少記録となる。『Daily Mail』は、彗星の如く登場したニューヒーローの生い立ちを紹介している。ングモハはわずか4歳でサッカーを始め、ウェストハムやアーセナルでプレイした経歴を持つ。アーセナルではテ