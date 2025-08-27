元俳優で現在は花創家として活動する志穂美悦子（69）が27日、自身のインスタグラムを更新。「人生は綱渡りやね」とした文章を、写真を添えて投稿した。【写真あり】人生は綱渡りなつかし写真を公開した志穂美悦子志穂美は「人生は綱渡りやね。面白がるのがわたし、、なのかもね。さて人生は美しい。面白いものだけ求めて、面白いものだけ味わい、面白いものだけ、覚えていられたら、、それよいよね」と記した。ファンから