今年の皐月賞馬のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は秋初戦のセントライト記念・Ｇ２（９月１５日・中山、芝２２００メートル）では、戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝との初コンビで臨むことが８月２７日、分かった。この日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。前走の日本ダービーでは中団から進めたが、直線で追い込むことができず６着。放牧を挟んで８月中旬に栗