◆第３９回セントウルステークス・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝８月２７日、栗東トレセンサマースプリント最終戦に向け、ヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は坂路を単走で５３秒４―１１秒６で終えた。中尾調教師は「動きは良かったですよ。ＣＢＣ賞も考えましたが、後々を考えて、ここに使うことにしました」と経緯を説明した。大外枠でトップハンデ５