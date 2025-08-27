JFLの沖縄SVは27日、MF金城ジャスティン俊樹が加入することが決まったと発表した。金城（きんじょう）は1997年2月22日生まれの28歳。沖縄県沖縄市の出身で、JFAアカデミー福島からドイツへ渡り、古豪1860ミュンヘンへ加入。そこでの活躍が評価され、2016年2月にドイツ2部のフォルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍した。デュッセルドルフではリザーブチーム中心のプレーとなったものの、トップチームでも1試合に出場。2018年夏に退団