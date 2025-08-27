◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝８月２７日、美浦トレセン新馬戦と同じ距離で連勝を狙うパープルガーネット（牝２歳、美浦・森一誠厩舎、父モーリス）は、美浦・坂路で丸山元気騎手（レースは吉村誠之助騎手）を背に、タイセイアストロ（２歳新馬）と併せ馬。馬なりで４ハロン５４秒３―１２秒４をマークし、追走併入した。森一誠調教師は「先週しっかりと調教を積んで、今