日本維新の会の中司宏幹事長は27日、維新の石井章参院議員が東京地検特捜部の家宅捜索を受けたことについて「こうした事態を招いたことをおわび申し上げたい。捜査には党として全面的に協力する」と国会内で記者団に述べ、陳謝した。