兵庫県西宮市で男女3人が切りつけられた事件で、容疑者の男は事件当日に自宅近くの大型スーパーで包丁を購入していたことが分かりました。きのう、兵庫県西宮市で男女3人が切りつけられる事件があり、井上雄司容疑者（39）が70代の男性を包丁で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されました。その後の警察の調べで、井上容疑者は事件当日、自宅近くの大型スーパーで包丁を購入していたことが分かりました。この包丁が犯行に使