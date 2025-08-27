チェルシーは依然としてU−17イングランド代表FWリオ・ングモハに対する補償金を要求しているようだ。26日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。現在16歳のングモハは、25日に行われたプレミアリーグ第2節のニューカッスル戦に90＋6分から途中出場してリーグデビューを果たすと、直後の90＋10分に劇的決勝弾を決め、3−2での勝利に貢献。16歳361日というクラブ史上最年少かつプレミアリーグ史上4番目に若い得点記録を